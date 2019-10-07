"Дам по толстой морде": учительница младших классов устроила "разборки" с учениками

В одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила ссору с третьеклассниками среди урока. Фото - ngp-ua.info

В одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила ссору с 3-классниками среди урока.

Женщина унижала и угрожала детям, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающе. Диктофонную запись опубликовали в Facebook-сообществе "Просто Днепродзержинск".

Так, сначала учительница разбиралась со школьником, который забыл принести дневник. Заявила, что ему здесь не место. Говорила идти в учебное заведение по месту жительства, мол, у нее здесь "и своих придурков хватает". В завершение женщина предупредила, что если ребенок "еще хоть раз повысит голос", то она даст "по его толстой морде".

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Свою следующую "жертву" учительница обвинила в том, что он "превратил ее в собаку" и "истрепал все нервы". Не желая больше иметь дело с учеником, который ее не слушается, она с криками прогнала его "к чертовой матери".

В завершение женщина сообщила всему классу о своем намерении мстить за подобное отношение к себе.

"Ну, подождите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!" - подытожила учительница.

В Первомайске Николаевской области 30-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми, заклеивая им рты липкой лентой. Соответствующее обращение поступило от родителей воспитанников одного из дошкольных учреждений в Первомайский городской совет.