Группа детей избила пенсионера лопатой

4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе.
Возраст школьников от 11 до 15 лет, пишет obozrevatel.com.
Подростков нашли после того, как в сеть попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.
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На видео, заснятом в июне, парень из этой компании бьет и оскорбляет школьника.
Дело внесли в реестр досудебных расследований по статье хулиганство.
В поселке Песочин Харьковской области двое 8-классников и один ученик 9-го класса изнасиловали 6-летнего мальчика.
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