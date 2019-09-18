Группа детей избила пенсионера лопатой

Подростки избили пенсионера лопатой на Донбассе. Фото: poltava365.com

4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе.

Возраст школьников от 11 до 15 лет, пишет obozrevatel.com.

Подростков нашли после того, как в сеть попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.

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На видео, заснятом в июне, парень из этой компании бьет и оскорбляет школьника.

Дело внесли в реестр досудебных расследований по статье хулиганство.

В поселке Песочин Харьковской области двое 8-классников и один ученик 9-го класса изнасиловали 6-летнего мальчика.