14-летний парень зарезал деда

В одном из сел Раховского района Закарпатья в собственном дворе зарезали 63-летнего мужчины. Тело 16 октября обнаружил 35-летний сын убитого.

В преступлении подозревают 14-летнего внука, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua В одном из сел Раховского района Закарпатья 14-летний парень зарезал 63-летнего деда

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"Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь. Полицейские установили, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук. Мотивы и причины поступка подростка выяснять следователи", - рассказали в полиции.

По делу продолжается сбор доказательной базы. В отношении малолетнего решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Приморском районе Мариуполя женщина обнаружила пакет с фрагментами человеческого тела. Пакет выбросил сосед женщины и скрылся. Местные жители предполагают, что 34-летний внук расчленил деда. Подозреваемого задержали на улице Кавказской.