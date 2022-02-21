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понедельник, 21 февраля 2022 23:37

Озверел из-за телефона: медики рассказали о состоянии 7-летнего мальчика, которому отчим проломил череп

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Озверел из-за телефона: медики рассказали о состоянии 7-летнего мальчика, которому отчим проломил череп
Во Львове полицейские задержали 25-летнего мужчину, который жестоко избил 7-летнего пасынка. Фото: npu.gov.ua

Медики Детской больницы Первого медобъединения Львова спасают 7-летнего Станислава, которому отчим проломил череп.

Состояние ребенка стабильное. Однако какими будут последствия серьезной травмы – прогнозировать не берутся, рассказал детский нейрохирург Юрий Кузьминский, передает "УНИАН".

"Пациент поступил к нам в состоянии средней степени тяжести, у него была выраженная неврологическая симптоматика. Обнаружили перелом свода и основания черепа, кровоизлияния, ссадины. На данный момент в оперативном вмешательстве ребенок не нуждается, но наблюдаем за состоянием. Если будет хуже, будем проводить повторно КТ, возможно, тогда придется оперировать", - говорит Кузьминский.

Врач отметил, что травмы у мальчика серьезные. Вряд ли их можно получить в результате падения.

"Это тяжелая травма, которая может иметь негативные последствия, ведь мы не знаем, как в дальнейшем поведет себя мозг. Сейчас он в сознании. Ничего не рассказывает, что произошло, говорит только, что голова болит", - рассказал Кузьминский.

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О подробностях инцидента рассказала мать мальчика – 27-летняя Роксолана. Оказывается, таким образом ее сына пытался "воспитывать" сожитель.

"Муж разозлился на ребенка и-за телефона. Раньше он подарил ему подержанный мобильный, но запретил им пользоваться. Поэтому, когда его не было дома, он почему-то решил, что малыш играет телефоном. Пришел и увидел, что телефон заблокирован, начал кричать на сына, мол, чего ты его заблокировал. Я хотела вступиться, но он вырвал мальчика и бросил его о пол. Я вызвала "скорую", - рассказала женщина.

Роксолана с отцом сына разведена, он в тюрьме. С этим мужчиной живет два года. Живут в съемной квартире, за которую платят Роксолана и ее мать, потому что муж нигде не работает.

По словам женщины, сначала между ними все было вроде бы хорошо, но последние месяцы что-то пошло не так. Сожитель регулярно бьет и ее, и ее мать. Мальчика он ударил уже во второй раз.

"Я его очень боюсь, поэтому не обращалась раньше в полицию по поводу насилия. И выгнать не могу, потому что сразу угрожает", - рассказала женщина.

Во Львове полицейские задержали 25-летнего мужчину, который жестоко избил 7-летнего пасынка.

Ребенок был госпитализирован 18 февраля. Медики диагностировали у нее перелом свода и основания черепа, челюсти, а также множественные гематомы.

Правоохранители установили, что 25-летний мужчина неоднократно избивал ребенка, однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало. За совершенное мужчину могут заключить в тюрьму на восемь лет.

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