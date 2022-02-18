Сломанные череп и челюсть: 7-летнего мальчика зверски избил отчим

Во Львове 25-летний мужчина жестоко избил своего 7-летнего пасынка ночью 18 февраля. У мальчика диагностировали тяжелые травмы головы, челюсти, а также множественные гематомы.

Ребёнок в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Как рассказали врачи, к ним обратилась местная жительница с 7-летним сыном. Предварительно медики диагностировали у мальчика перелом свода и основы черепа, челюсти, а также множественные гематомы. Выяснилось, что тяжелые травмы ребенку нанес отчим, 25-летний житель Львовского района", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV Во Львове 25-летний мужчина жестоко избил своего 7-летнего пасынка. У мальчика тяжелые травмы головы, челюсти, а также множественные гематомы

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Выяснилось, мужчина неоднократно избивал ребенка. Однако никаких обращений от матери, соседей или учителей школы, где учился мальчик, не поступало.

Полицейские задержали злоумышленника, вскоре суд изберет ему меру пресечения. За совершенное ему грозит до восьми лет за решеткой.

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