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пятница, 11 февраля 2022 23:37

Бил и душил: над восьмилетним мальчиком два года издевался отчим

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Бил и душил: над восьмилетним мальчиком два года издевался отчим
На Харьковщине 30-летний отчим два года издевался над восьмилетним пасынком. Фото: npu.gov.ua

В Мерефе Харьковской области 30-летний отчим жестоко избивал восьмилетнего сына своей жены от первого брака.

Мужчина в течение двух лет совершал физическое и психологическое насилие по отношению к ребенку. Установил "систему штрафов" для пасынка - бил и даже душил, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Если мальчик вовремя не успевал поесть, сделать домашние задания или получал плохие оценки, отчим жестоко его избивал. Суд неоднократно штрафовал мужчину за домашнее насилие, однако его это не останавливало", - рассказали в полиции.

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В декабре 2021 года мужчина душил ребенка, а в январе 2022 года - напал на мальчика, когда он спал спал. Он бил ребенка кулаками, а потом бросил на землю и продолжил бить. На крики ребенка прибежала его 36-летняя мать, вызвавшая полицию.

Известно, что супруги также воспитывают общую годовалую дочь. Против мужчины открыли уголовное производство за домашнее насилие и умышленное легкое телесное повреждение.

В Курахово Донецкой области мужчина убил трехлетнего пасынка с инвалидностью. Тело сложил в пакет и зарыл.

Об убийстве ребенка знала мать, но покрывала своего сожителя. Об исчезновении внука заявила бабушка. Рассказала, что ее дочь не могла ей объяснить, куда делся сын.

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Дата
11
февраля

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