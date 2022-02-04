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пятница, 04 февраля 2022 23:37

Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью

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Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
В Донецкой области 29-летний мужчина убил 3-летнего пасынка с инвалидностью. Тело сложил в пакет и закопал. Мать мальчика покрывала убийцу. Фото: npu.gov.ua

В Курахово Донецкой области мужчина убил трехлетнего пасынка с инвалидностью. Тело сложил в пакет и закопал.

Об убийстве ребенка знала мать, но покрывала своего сожителя. Об исчезновении внука заявила бабушка. Рассказала, что ее дочь не могла ей объяснить, куда девался сын, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По словам женщины, отчим и мать раньше жестоко обращались с ним, поэтому она заподозрила, что ребенка убили.

"Позвонила дочери узнать, как дети. Она мне сказала, что отдала сына его биологическому отцу. Я заподозрила, что они его убили, потому что и раньше с ним жестоко обращались", - рассказала бабушка мальчика.

Оперативники установили, что малыша уже больше недели нет на свете. Убийцу ребенка правоохранители разоблачили за считанные часы.

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"В квартире проживает 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. В многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в ​​другом городе. Дома не было трехлетнего сына. Мать путалась в показаниях. Следователи проверили каждую из ее версий, которые не подтвердились", - рассказали в полиции.

Правоохранители опросили соседей и круга знакомых, установили, что к преступлению причастен отчим.

"Ночью 25 января он взял за руки трехлетнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться. Принуждал его ходить. Ребенок плакал. Мужчина избил мальчика, от чего он умер. Тело завернул в простыню и полиэтиленовый пакет, вынес на заброшенную дачу и прикопал под землей и снегом", - рассказали в полиции.

Мать мальчика заявила, что спросила у мужа, где сын. Он сказал, что нет.

"Подозреваемый пытался запутать следствие, мол мальчик умер, а он просто его похоронил. Но результаты судебно-медицинской экспертизы доказали, что ребенок от травм головы", - добавили в полиции.

Семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Двух ее самых младших дочерей полицейские доставили в больницу для обследования. Решается вопрос о лишении родительских прав.

29-летний фигурант задержан . Известно, что раньше у него было несколько судимостей за кражи, угон авто и хранение наркотиков. На момент совершения преступления он отбывал условный срок.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Днепропетровской области разыскали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестричку.

Мужчина скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. Во время задержания он сопротивлялся и отказывался выходить.

С матерью детей Федотов жил больше года. Сельсовет даже дал им дом. Но пара разошлась и женщина уехала на заработки. А мужчина начал планировать месть, предполагают правоохранители.

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