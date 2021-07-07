Неадекват перерезал горло 2-летнему пасынку: где прятался и подробности трагедии

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На Днепропетровщине разыскали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку.

Мужчина днем ​​скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. Во время задержания он оказал сопротивление и отказывался выходить, сообщает ТСН.

С матерью детей Федотов жил больше года. Сельсовет даже дал им дом. Но несколько месяцев назад пара разошлась и женщина уехала на заработки. А мужчина начал планировать месть, предполагают правоохранители.

Сегодня трое детей остались с бабушкой. Дед был на работе. Женщина со средней девочкой пошла в магазин, когда вдруг в дом пришел мужчина, которого дети называли папой. Их дом последний на улице. Рядом пустые дома. Здесь нет соседей и прохожих. На крики детей некому было прийти на помощь. И напавший об этом прекрасно знал.

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2-летний Миша истекал кровью на кроватке. Его сестренка 7-летняя Вика хоть и была рядом - помочь не могла. Отчим связал их скотчем, рассказал дед малышей Сергей Петрухин.

"Моей дочери сказал: если не вернешься - взорву дом или порежу детей", - говорит мужчина.

А после звонка начал бить ножом в шею и спину двухлетнего мальчика. Мать тем временем вызвала полицию и позвонила бабушке. Когда иа прибежала - нападавшего дома уже не было. Женщина помчалась с Мишей в больницу.

В сельсовете говорят: никаких оснований вмешиваться не было. Никакого насилия к детям раньше не было, подтверждают соседки. За покушение на убийство малыша подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Выживет ли Миша после таких ранений - врачи прогнозов не дают.

В селе Девладово Криворожского района Днепропетровской 28-летний мужчина порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы 7 июля. У мальчика ранения шеи и спины. Он в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что Федотов был судим за разбой. И состоит на учете за совершение домашнего насилия.