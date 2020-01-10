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пятница, 10 января 2020 17:52

Начали исследовать черные ящики с самолета МАУ

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Начали исследовать черные ящики с самолета МАУ
Не исключается возможность передачи черных ящиков для оценки в другие страны

В Тегеране началась работа с участием иранских и украинских экспертов по расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране.

Об этом сегодня, 10 января, заявил руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает DW.

Эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей является получение хранимых данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в том числе последних слов пилота самолета.

Абедзаде заверил, что Иран имеет технические возможности для оценки данных черных ящиков, но отметил, что с украинской стороной было согласовано при необходимости использовать другое программное обеспечение и приборы из-за рубежа. Также не исключается возможность передать черные ящики для оценки в другие страны.

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Иранское правительство заявило о том, что будет приветствовать поддержку всех заинтересованных стран в расследовании авиакатастрофы. Правительственный представитель Али Рабей заявил, что Иран пригласил компанию Boeing принять участие в расследовании.

Рабей и Абедзаде исключили предположение, что самолет мог быть сбит ракетой иранских сил ПВО, назвав его "технически и научно абсурдным". Объясняют это желанием американцев нанести ущерб имиджу Ирана.

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор". Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США располагает доказательствами атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран – Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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