Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737

На иранском телевидении появилось новое видео с "черным ящиком" самолета Boeing "Международных авиалиний Украины", который разбился под Тегераном 8 января, вследствие чего погибли 176 человек.

На видео иранский специалист якобы показывает регистратор данных о полетах и диктофон из кабины сбитого украинского самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek

Карты памяти обоих устройств, как сообщается, не повреждены.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng