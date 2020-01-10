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пятница, 10 января 2020 14:37

Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737

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Показали видео с &quot;черным ящиком&quot; с самолета Boeing 737
По предварительной информации, карты памяти не пострадали. Фото: скрин с видео

На иранском телевидении появилось новое видео с "черным ящиком" самолета Boeing "Международных авиалиний Украины", который разбился под Тегераном 8 января, вследствие чего погибли 176 человек.

На видео иранский специалист якобы показывает регистратор данных о полетах и диктофон из кабины сбитого украинского самолета.

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Карты памяти обоих устройств, как сообщается, не повреждены.

Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении лайнера.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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