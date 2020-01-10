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пятница, 10 января 2020 13:37

Американский спутник зафиксировал тепловые следы ракет, летевших в сторону лайнера МАУ

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Американский спутник зафиксировал тепловые следы ракет, летевших в сторону лайнера МАУ
Разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты. Фото: tsn.ua

Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении самолета.

Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

"Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету", – сообщил представитель.

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По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", сбившие лайнер.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

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10
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