Что известно о ЗРК "Тор", с которого могли сбить Boeing в Иране

В СМИ активно обсуждают, что пассажирский самолет в Иране мог сбить зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".
Их изготавливают в России, и в свое время Иран приобрел 30 таких комплексов для собственных нужд.
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Иран покупал комплексы в 2007 году. При этом "Торы" стоят на вооружении Аэрокосмических сил Корпус стражей Исламской революции (местная спецслужба. - Gazeta.ua), а не Вооруженных сил Ирана.
ЗРК "ТОР"
Зенитно-ракетный комплекс "Тор" был разработан и начал изготавливаться в Советском Союзе в начале 1980-х годов. Предназначен для прикрытия объектов инфраструктуры на малых высотах - от 1 до 12 км. Созданный для поражения военных самолетов и крылатых ракет.
Зенитный комплекс состоит из боевой машины, станции наведения и контейнера с восемью ракетами 9М330. Экипаж машины - 3 человек.
Оператор установки сначала ловит цель на радаре и затем осуществляет запуск ракеты. "Тор" также и автоматический режим работы, при котором ЗРК сама ловит цель и стреляет.
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"Операторы ЗРК "Тор", который находился рядом с Тегераном, могли переключить комплекс на автоматическую работу. В этом случае, не получив от самолета МАУ необходимого отличительного знака,комплекс мог принять гражданский борт с вражеский самолет и нанести по нему удар . Тактико-технические характеристики комплекса и его вооружение позволяют сбить медленный Boeing 737", - говорит военный эксперт Юрий Бутусов.
Производителем комплекса является российский концерн "Алмаз-Антей" и Минский тракторный завод.
Название комлпексу "Тор" происходит от имени бога грома и молнии в германской и скандинавской мифологии.
Эксплуатанты
Больше всего таких комплексов в России - 120 единиц и Китая - 60. Также их используют в Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Кипре, Грузии и Египте.
Украина также имеет на вооружении данные комплексы. Они достались ВСУ от СССР.
В 2001 году из-за недостачи запчастей "Торы" вывели на консервацию. С началом войны в Донбассе комплексы снова начали использовать и проводить испытания.
ЗРК присутствовал во время военного парада в Киеве 2018 года.
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Активно такие ЗРК поставляет РФ на оккупированный Донбасс для своих наемников. Первое видео с "Тором" сняли 2 сентября 2014-го из троллейбуса, который двигался в Краснодон Луганской области. В января 2015 года вероятно 9К332 "Тор-М2" была замечена случайными свидетелями в захваченном русскими террористами Шахтерске.
Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек - пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе - попадание в лайнер ракеты "Тор".
Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В нее входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
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