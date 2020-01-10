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пятница, 10 января 2020 14:02

Что известно о ЗРК "Тор", с которого могли сбить Boeing в Иране

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В СМИ активно обсуждают, что пассажирский самолет в Иране мог сбить зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".

Их изготавливают в России, и в свое время Иран приобрел 30 таких комплексов для собственных нужд.

Автор: Алмаз-Антей
  Пуск ракеты с ЗРК "Тор-1"
Пуск ракеты с ЗРК "Тор-1"

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Иран покупал комплексы в 2007 году. При этом "Торы" стоят на вооружении Аэрокосмических сил Корпус стражей Исламской революции (местная спецслужба. - Gazeta.ua), а не Вооруженных сил Ирана.

ЗРК "ТОР"

Зенитно-ракетный комплекс "Тор" был разработан и начал изготавливаться в Советском Союзе в начале 1980-х годов. Предназначен для прикрытия объектов инфраструктуры на малых высотах - от 1 до 12 км. Созданный для поражения военных самолетов и крылатых ракет.

Зенитный комплекс состоит из боевой машины, станции наведения и контейнера с восемью ракетами 9М330. Экипаж машины - 3 человек.

Оператор установки сначала ловит цель на радаре и затем осуществляет запуск ракеты. "Тор" также и автоматический режим работы, при котором ЗРК сама ловит цель и стреляет.

Автор: Алмаз-Антей
  Ракета 9М330, которая попадает в цели, которые низко летят
Ракета 9М330, которая попадает в цели, которые низко летят

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"Операторы ЗРК "Тор", который находился рядом с Тегераном, могли переключить комплекс на автоматическую работу. В этом случае, не получив от самолета МАУ необходимого отличительного знака,комплекс мог принять гражданский борт с вражеский самолет и нанести по нему удар . Тактико-технические характеристики комплекса и его вооружение позволяют сбить медленный Boeing 737", - говорит военный эксперт Юрий Бутусов.

Производителем комплекса является российский концерн "Алмаз-Антей" и Минский тракторный завод.

Название комлпексу "Тор" происходит от имени бога грома и молнии в германской и скандинавской мифологии.

Эксплуатанты

Больше всего таких комплексов в России - 120 единиц и Китая - 60. Также их используют в Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Кипре, Грузии и Египте.

Украина также имеет на вооружении данные комплексы. Они достались ВСУ от СССР.

В 2001 году из-за недостачи запчастей "Торы" вывели на консервацию. С началом войны в Донбассе комплексы снова начали использовать и проводить испытания.

ЗРК присутствовал во время военного парада в Киеве 2018 года.

Автор: Украинский милтарний портал
  ЗРК "Тор" на выставке военной техники во время парада 24 августа 2014 года
ЗРК "Тор" на выставке военной техники во время парада 24 августа 2014 года

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Активно такие ЗРК поставляет РФ на оккупированный Донбасс для своих наемников. Первое видео с "Тором" сняли 2 сентября 2014-го из троллейбуса, который двигался в Краснодон Луганской области. В января 2015 года вероятно 9К332 "Тор-М2" была замечена случайными свидетелями в захваченном русскими террористами Шахтерске.

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек - пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе - попадание в лайнер ракеты "Тор".

Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В нее входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

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