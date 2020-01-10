Украина получила важные данные об авиакатастрофе в Тегеране

Разговор Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00

Руководство Украины получило важные данные по авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном во время встречи с руководством посольства США в Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в Twitter.

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"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор". Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США располагает доказательствами атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение. Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран – Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.