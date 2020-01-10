Авиакатастрофа в Иране: к расследованию трагедии допустили Украину, Канаду, Швецию и компании Boeing

Иран допустил украинских специалистов к расследованию авиакатастрофы под Тегераном. Фото: Корреспондент

Спикер иранского авиарегулятора Хасан Резайфар сообщил, что в общем все страны, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ, должны быть легально представлены в расследовании авиакатастрофы.

Также в следствии участие принимает производитель и оператор самолета Boeing 737-800, рассказал иранский телеканал PressTV.

Кроме Украины, своих специалистов предоставили Швеция и Канада. Юридического представителя предоставила компания-производитель самолета, – сказал Резайфар.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подтвердил, что специалисты от Украины и авиакомпании Boeing официально приглашены принять участие в расследовании.

Мы ценим любую страну, которая может предоставить информацию ответственному за расследование комитету, – сказал Мусави.

Расследование причины аварии рейса МАУ официально происходит на принципах, установленных Международной организацией гражданской авиации.

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Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана, Канады и Швеции.