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пятница, 10 января 2020 07:30

Нашли вероятное место запуска ракеты по самолету в Иране
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Иран мог выпустить ракету в самолет украинской авиакомпании МАУ с секретной военной базы IRSG
Фото: twitter.com/christogrozev
Иран мог выпустить ракету в самолет украинской авиакомпании МАУ с секретной военной базы IRSG
Иран мог выпустить ракету в самолет украинской авиакомпании МАУ с секретной военной базы IRSG

Иран мог выпустить ракету, которая вероятно сбила самолет украинской авиакомпании МАУ, с секретной военной базы IRSG.

Об этом сообщил один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев и попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, вероятно, был сбит Boeing.

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"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты против фактически известной скорости "Тор", я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: Секретная база IRSG", - написал он в Twitter.

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор". Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США располагает доказательствами атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение

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