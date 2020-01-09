Авиакатастрофа в Иране: экипаж другого лайнера видел, как в небе горел самолет МАУ

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото - isna.ir

Экипаж другого самолета видел, как в небе горел самолет МАУ, что 8 января упал вблизи Тегерана.

Эти показания подтверждают свидетели, которые видели авиакатастрофу из земли, говорится в отчете Управления гражданской авиации Ирана по катастрофы.

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Масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей. Затем произошел взрыв.

Уже провели первичную проверку черного ящика экипажа. Известно, что голос пилота Boeing идентифицирован и борт с самого начала не имел связи с башней и диспетчером.

Украинский пассажирский лайнер разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли 176 человек - пассажиры и 9 членов экипажа. Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе - попадание в лайнер ракеты "Тор".