Мужчина задушил брата и сказал, что так было

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В Одессе 41-летний мужчина задушил 50-летнего брата. И сказал, что нашел его мертвым.

Мужчины проживали вместе и постоянно конфликтовали, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Между мужчинами часто возникали словесные перепалки из-за бытовых недоразумений. Но последний конфликт не ограничился взаимными оскорблениями и в ход пошли кулаки. Задушив 50-летнего родственника, злоумышленник сообщил в полицию, что обнаружил его в квартире без признаков жизни, когда вернулся с работы. До последнего пытался избежать ответственности, вводя полицейских в заблуждение. Однако под давлением доказательств, собранных с места преступления, признался в содеянном", - рассказали в полиции.

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Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и поместили его в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове 43-летний мужчина во время конфликта по поводу раздела имущества ударил несколько раз ножом 48-летнего брата. От ранений тот погиб на месте.