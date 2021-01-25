Мужчина в нижнем белье избил водителя и украл его машину

Злоумышленник подошел к водителю, ударил его несколько раз, а затем сел в его автомобиль и уехал Фото: pixabay.com

В Николаеве мужчина в трусах избил водителя и похитил у него автомобиль.

Инцидент произошел на пересечении просп. Центрального и ул. Малой Морской, пишут "Новости-N". Злоумышленник подошел к водителю, ударил его несколько раз, а затем сел в его автомобиль и уехал.

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Пострадавший сразу позвонил полицейским. Они нашли похищенную машину. В ней был неизвестный. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В Никополе Днепропетровской области мужчина только в трусах и с шарфом на шее катался на велосипеде.На камеру его сняли местные журналисты.