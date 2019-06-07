Мужчина убил дворника за то, что тот оскорбил его сожительницу

Киевлянин убил дворника деревянным предметом. Фото: ГУ НП.

33-летний киевлянин убил 60-летнего дворника, уроженца Житомирской области.

Работники Соломенского управления полиции получили сообщение от мужчины, который нашел труп на ул. Эриванской в Киеве. Тело было с многочисленными травмами. Смерть мужчины наступила через переломы и повреждения внутренних органов, передает пресс-служба Нацполиции.

Сын потерпевшего, к которому обратились правоохранители рассказал, что накануне гостил у отца. К нему пришел его товарищ, с которым у потерпевшего возник конфликт. По его словам, подозреваемый пришел домой, и пытался бить отца неизвестным деревянным предметом.

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По описанию, который предоставил сын потерпевшего, правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Он пояснил, что несколько дней перед инцидентом, потерпевший оскорбил его сожительницу и будто бы забрал у нее пакет с дорогими вещами.

Поэтому мужчина решил выяснить отношения с обидчиком, и отомстить ему.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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