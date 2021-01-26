Многодетную семью подозревают в поедании собак: видео

Полицейские ювенальной превенции изъяли из семьи троих детей. Фото: Скриншот с видео

В Харькове многодетную семью подозревают в поедании собак.

Семья проживает в ужасных условиях и полной антисанитарии. Об этом сообщает блогер Евгений Зуб в Facebook.

"Мать, бабушка и дети живут в квартире, заваленной мусором и испражнениями собак. Животных убивали прямо в квартире и ели", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду

На видео видно, как по стенам и потолку квартиры бегают тараканы, на земле валяются вещи и экскременты.

По словам матери, в семье 5 детей, но 2 сейчас нет. Одна из дочерей находится в больнице.

"Полицейские ювенальной превенции изъяли из семьи 3 детей. При извлечении не нашлось никакой детской одежды, поэтому их завернули в одеяло и в жилетку одного из присутствующих мужчин", - сказано в сообщении.

В Коростене Житомирской области 34-летний мужчина убил 30-летнюю сожительницу, а затем совершил самоубийство. Тело женщины с многочисленными резаными ранами нашли жители на 1-м этаже в подъезде одного из домов утром 22 января. Тело мужчины обнаружили в его квартире.