Дети курят и имеют вшей: на воспитателей Центра поддержки посыпались обвинения

Воспитанники неухоженные и курят в комнатах, где проживают, написала в соцсетях баба одного из воспитанников центра Фото: pixabay.com

Во Львове воспитателей Центра поддержки детей при лицее "Просвита" обвинили в том, что они не ухаживают за детьми и удерживают их в ужасных условиях.

Воспитанники неухоженные и курят в комнатах, где проживают, написала в соцсетях баба одного из воспитанников центра Светлана Вотинцева.

"Почти целый карантин размножали вшей. Выводили нефтью и говорили: "Печет - это вши дохнут". Если в семье это называется ненадлежащее воспитание, то как называется там? Некоторые воспитатели позволяют себе ударить, обозвать, говорят плохие вещи об их родных, угрожая психушкой", - говорит Светлана.

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По словам женщины, руководство лицея никак не реагирует на замечания родителей и родных детей.

Директор Центра поддержки детей при лицее "Просвита" Жанна Харчун подтвердила, что внук Светланы Вотинцевой действительно учится в их заведении. Однако, по ее словам, обвинения воспитателей в халатности в отношении детей не соответствует действительности.

"Наши дети воспитываются в хороших условиях. Мы хорошо относимся к нашим воспитанникам. Действительно, в наше заведение попадают дети со сложным прошлым, но мы стараемся им помочь. Эта Светлана является бабой нашего воспитанника, однако она и сама не всегда корректно ведет себя в отношении к воспитателям. Относительно ее сообщения - это полная ложь. к тому же, ее внук не лишен родительской опеки. И сама баба тоже могла бы позаботиться о внуке, например, подстричь ногти или забрать домой, но она этого не делает. Хотя ее внук - хороший ребенок. Он за время пребывания у нас изменился. Потому что когда он к нам пришел, то у ребенка были проблемы с психикой. Про вшей - это фантастика. Конечно, к нам попадают дети из неблагополучных семей и у кого из них могли быть вши, но мы сразу пытаемся все устранить", - говорит Жанна Харчун, передает tsn.ua.

Во Львовском городском совете говорят, что профильные чиновники выясняют ситуацию в учебном заведении.

В одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница издевалась над детьми - давала подзатыльники и заклеивала рты скотчем. Делала это перед всей группой, при этом сама говорила малышам, что это "секретики".