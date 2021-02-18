4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот

В одной из групп луцкого детсада № 37 воспитательница раздавала подзатыльники 4-летним детям. А одному из воспитанников заклеила рот скотчем. Фото: скриншот с видео

В одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница издевалась над детьми - давала подзатыльники и заклеивала рты скотчем. Делала это перед всей группой, при этом сама говорила малышам, что это "секретики".

Родители забили тревогу, когда дети начали приходить из садика с синяками и царапинами. Об этом сообщает ИА "Конкурент"

Воспитательница имеет 30 лет педагогического стажа. Но ситуация должна разрешиться в интересах детей., Говорит заведующая садика Валентина Винник.

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Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика.

"Детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Мальчик - очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею ротик". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - отмечает начальник управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

Она также отметила, что, скорее всего, женщину не уволят. А переведут работать в другую группу или садик.

В Первомайске на Николаевщине 30-летняя воспитательница детского сада издевалась над детьми, заклеивая им рты липкой лентой. По результатам служебных проверок воспитательница уволена с должности, следователи начали уголовное производство по статье "Побои и истязания".