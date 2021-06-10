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четверг, 10 июня 2021 14:47

Был избит и плакал: показали мальчика, которого бросила на вокзале мачеха

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Автор: facebook.com/groups/berislavnews
  Херсонские полицейские в течение суток нашли родных 4-летнего мальчика, которого мачеха самого оставила на автовокзале
Херсонские полицейские в течение суток нашли родных 4-летнего мальчика, которого мачеха самого оставила на автовокзале

Мальчика, которого бросила мачеха на херсонском автовокзале, забрали дедушка с бабушкой из Николаева.

Накануне работники вокзала и пассажиры заметили у перрона мальчика, который сидел на скамейке. В синяках. Смог только назвать свое имя и сказал, что хочет к дедушке. Люди вызвали полицию.

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"Всего боится, запуганный. Видно, что он бледненький такой, неоднократно его били. Есть старые следы синяков, есть новые, где запекшаяся кровь. Спрашиваешь: "Ты упал?". Говорит, нет. На вопрос, кто бил и с кем приехал, отвечает - мама", - рассказывают работники вокзала, передает ТСН.

Женщину, которая бросила пасынка, разыскивают полицейские. Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Мальчика нашли на херсонском вокзале 8 июня. Женщина, которая так поступила с малышом, оказалась его мачехой. Его родная мать умерла, а отец служит в ООС. Мачеха привезла мальчика в Херсон из Одессы. Мужу сказала, что поехала к его родителям. Почему не доехала и не довезла мальчика к родственникам - выясняют полицейские. Родственников мальчика помогли искать небезразличные.

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Дата
10
июня

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