Был избит и плакал: показали мальчика, которого бросила на вокзале мачеха

Автор: facebook.com/groups/berislavnews Херсонские полицейские в течение суток нашли родных 4-летнего мальчика, которого мачеха самого оставила на автовокзале

Мальчика, которого бросила мачеха на херсонском автовокзале, забрали дедушка с бабушкой из Николаева.

Накануне работники вокзала и пассажиры заметили у перрона мальчика, который сидел на скамейке. В синяках. Смог только назвать свое имя и сказал, что хочет к дедушке. Люди вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице

"Всего боится, запуганный. Видно, что он бледненький такой, неоднократно его били. Есть старые следы синяков, есть новые, где запекшаяся кровь. Спрашиваешь: "Ты упал?". Говорит, нет. На вопрос, кто бил и с кем приехал, отвечает - мама", - рассказывают работники вокзала, передает ТСН.

Женщину, которая бросила пасынка, разыскивают полицейские. Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Мальчика нашли на херсонском вокзале 8 июня. Женщина, которая так поступила с малышом, оказалась его мачехой. Его родная мать умерла, а отец служит в ООС. Мачеха привезла мальчика в Херсон из Одессы. Мужу сказала, что поехала к его родителям. Почему не доехала и не довезла мальчика к родственникам - выясняют полицейские. Родственников мальчика помогли искать небезразличные.