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четверг, 03 февраля 2022 09:03

Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео

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Блогер с топором шокировал выходкой ради &quot;вирусного&quot; видео
Правонарушителем оказался 21-летний житель дома. Его привлекли к ответственности. Фото: Нацполиция

В Мариуполе Донецкой области 21-летний блогер для "вирусного" видео бросал с балкона многоэтажки топор во двор.

Скандальный ролик распространил в соцсетях 1 февраля, сообщила пресс-служба полиции региона.

"Целью мужчины было снять видео для социальной сети, которое наберет множество просмотров. В результате действий правонарушителя никто не пострадал", - говорится в сообщении

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Полицейским парень признался, что хотел снять "вирусное" видео для соцсетей. Подчеркнул, что не имел цели кому-то причинить вред, хотел только "пошутить".

"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в Tiktok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", – сказал он.

Полицейские составили админпротокол на мужчину за мелкое хулиганство. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административный арест.

Во Львове суд оштрафовал блогершу, которая с друзьями инсценировала похищение человека ради видео в Tiktok. Женщина по решению Галицкого районного суда должна уплатить 51 грн штрафа.

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Дата
03
февраля

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