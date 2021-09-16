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четверг, 16 сентября 2021 17:11

Дышат газом и снимают видео: у школьников появилась новая смертельная игра

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Дышат газом и снимают видео: у школьников появилась новая смертельная игра
Среди украинских школьников появилась новая опасная игра - снифинг. Дети вдыхают газ из зажигалок и баллонов для их заправки. Фото: скриншот с видео

Среди украинских школьников появилась новая опасная игра, которая уже привела к гибели. Она называется снифинг.

Дети вдыхают газ из зажигалок и баллонов для их заправки, сообщил Іnstagram врач Евгений Комаровский.

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"Снифинг - это вид современной токсикомании, когда дети вдыхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки. В зоне риска дети младшего школьного возраста и подростки", - говорит врач.

И советует внимательно следить за появлением у детей зажигалок и других емкостей с газом. Это может свидетельствовать о том, что ребенок в опасности.

В Першотравенске Днепропетровской области 15-летний подросток погиб во время съемок видео TikTok.

Для развлечения и веселого видео он вдохнул газ из баллона для заправки бытовой техники и сразу умер. Подростки звали на помощь, но было уже поздно.

Баллон приобрела 14-летняя девушка погибшего.

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