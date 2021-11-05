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пятница, 05 ноября 2021 15:35

Горе-блогершу оштрафовали за "похищение" человека во Львове

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Горе-блогершу оштрафовали за &quot;похищение&quot; человека во Львове
"Похищенную" во Львове женщину суд оштрафовал на 51 грн. Фото: скриншот с видео

Во Львове суд оштрафовал блогершу, которая вместе с друзьями инсценировала похищение человека ради видео у Tiktok.

Женщина по решению Галицкого районного суда должна уплатить 51 грн штрафа.

Подозреваемая на суд не пришла, но свою вину признала. Также она должна уплатить 454 грн судебного сбора.

Дела в отношении других участников "похищения" – трех мужчинам - рассматривают отдельно.

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24 октября 2021 года четыре блогера организовали фейковое похищение человека на просп. Свободы в центре Львова. Во время съемок двое мужчин в балаклавах подбежали к девушке и силой затолкали ее в черный Mercedes. Все выглядело как настоящее похищение. Оштрафованная блогерша кричала и сопротивлялась. Прохожие вызвали правоохранителей. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль через 30 мин. разыскали. В нем была "похищенная" и трое мужчин.

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Дата
05
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