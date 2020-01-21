Агрессивный ротвейлер напал на хозяйку

В Одессе пес породы ротвейлер разорвал 47-летнюю хозяйку. Фото - РБК-Украина

В Одессе пес породы ротвейлер напал на 47-летнюю женщину, когда она вышла с ним на прогулку.

Собака внезапно набросился на хозяйку и начал кусать. Полицейским пришлось застрелить ротвейлера, сообщили в пресс-служб патрульной полиции.

Инцидент произошел ночью около двух часов. Выяснилось, что женщина выгуливала в сквере неподалеку одесской ОГА двух домашних собак, один из которых ротвейлер. Он и набросился на хозяйку и кусал ее, пока правоохранители не услышали крики о помощи.

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Прибыв на место инцидента, они увидели потерпевшую, которая истекала кровью. Тогда полицейские пытались отогнать пса от женщины, но он был агрессивным и не реагировал ни на какие команды.

Поэтому патрульные попытались переключить внимание собаки на себя и отогнать пса от одесситки. После этого одному из инспекторов пришлось застрелить собаку из табельного оружия.

Пострадавшую женщину отвезли в больницу. Другая собака, уточнили в полиции, на владелицу не нападала. Кроме того, родные женщины рассказали, что ротвейлер уже не впервые вел себя агрессивно.

В Ровно патрульные полицейские спасли мужчину от собственной собаки. Тот набросился на хозяина и откусил палец левой руки.