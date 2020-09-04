5-летний ребенок убежал из детского сада

Ребенка нашли в игровой комнате. Фото: tsn.ua

В городе Черкассы из детского сада убежал 5-летний ребенок. Мальчик самостоятельно ушел в торгово-развлекательный центр на аттракционы.

"Около 12:00 на ребенка без сопровождения родителей обратили внимание работники торгово-развлекательного центра, расположенного на бульваре Шевченко, и сообщили по спецлинии "102", - рассказали в полиции.

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Когда полицейские прибыли по указанному адресу, нашли ребенка в игровой комнате.

"Он с легкостью пошел с нами на контакт - назвал свое имя, возраст и рассказал, что знает свой адрес проживания", - рассказывает старший сержант полиции Алим Гурский.

Проехав вместе с мальчиком по указанному адресу, полицейские встретили его бабушку, которая уже направлялась на поиски ребенка после звонка из детского сада.

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