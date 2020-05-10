В лесу искали маленького мальчика с недостатками слуха

На Киевщине искали мальчика. Фото: полиция

В с. Козинцы Бородянского района Киевской обл.потерялся мальчик с проблемами слуха.

Двое братьев-близнецов катались на качелях возле леса. Домой вернулся только один, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской обл.

Сначала родители сами отправились на поиски. Но через полтора часа обратились в полицию.

"На поиски малолетнего ребенка был поднят по тревоге личный состав Бородянского отделения полиции, ювенальная превенция, кинологи, полк полиции особого назначения, ориентированные наряды полиции и местное население. Поиски осложнялись тем, что дачный массив расположен в лесу и болотах, а у ребенка есть проблемы со слухом", - говорится в сообщении.

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Мальчика нашли на дереве в 2,5 км от дома. Когда он понял, что потерялся, то залез на дерево и стал ждать спасения.

13 апреля в с. Покостовка на Житомирщине нашли мертвым 2,5-летнего мальчика. Он исчез накануне около 19.00, когда на несколько минут остался без присмотра взрослых.