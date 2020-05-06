15-летнего парня убила молния

На Николаевщине молния убила 15-летнего парня. Фото: pixabay.com

За селом Тетяновка Березнеговатского района Николаевской области молния убила 15-летнего парня.

Трагедия произошла 5 мая в 19:46, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"От удара молнии погиб 15-летний подросток. Это случилось на открытой территории за селом. На место прибыла оперативная группа полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают.

Возле села Раденское на Херсонщине 17-летняя девушка погибла от удара молнии. Смерть была мгновенной, реанимировать ее не удалось.