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четверг, 02 января 2020 11:21

Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года

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Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года
У людей могут резко меняться эмоции. Фото: optyka.lviv.ua

На неделе в Украине будут только два дня с субкомфортной погодой согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда.

У людей могут резко меняться эмоции, апатия, может болеть голова и снижаться работоспособность из-за того, что организм быстро устает, сообщает Укргідрометцентр.

2 января из-за погоды организм человека может перегреться.

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В пятницу, 3 января, можно почувствовать умеренную тепловую нагрузку, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

Если терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Выходные будут дискомфортными, но в субботу, 4 декабря, среди дня можно почувствовать субкомфорт, что изменится дискомфортом до конца недели.

В понедельник также будет наблюдаться дискомфорт стабильно высокого уровня.

В январе произойдёт приток теплого воздуха со Средиземного моря. Будет теплая погода и больше дождя, чем снега. Местами температура поднимется до +10 градусов. Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

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