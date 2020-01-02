Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года

На неделе в Украине будут только два дня с субкомфортной погодой согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда.
У людей могут резко меняться эмоции, апатия, может болеть голова и снижаться работоспособность из-за того, что организм быстро устает, сообщает Укргідрометцентр.
2 января из-за погоды организм человека может перегреться.
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В пятницу, 3 января, можно почувствовать умеренную тепловую нагрузку, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Если терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.
Выходные будут дискомфортными, но в субботу, 4 декабря, среди дня можно почувствовать субкомфорт, что изменится дискомфортом до конца недели.
В понедельник также будет наблюдаться дискомфорт стабильно высокого уровня.
В январе произойдёт приток теплого воздуха со Средиземного моря. Будет теплая погода и больше дождя, чем снега. Местами температура поднимется до +10 градусов. Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.
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