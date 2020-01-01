Более дождя - какой будет погода в январе

Январь будет теплым. Фото: 112

В январе произойдёт приток теплого воздуха со Средиземного моря.

Будет теплая погода и больше дождя, чем снега, пишет "Метеопрог".

Местами температура поднимется до +10 градусов.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

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В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

В первый день 2020 сухо будет почти на всей территории страны. А температура воздуха - выше 0°C. В западных областях ни снега, ни дождей не ожидается, температура воздуха + 1-3 ° C. На Закарпатье до + 4 ° C, сообщают в Укргидрометцентре.