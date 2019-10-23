Новогодние праздники-2020: Кабмин перенес выходные

Из-за переноса рабочего дня с понедельника, 6 января 2020 в субботу, украинцев будет 4 выходных подряд: 4, 5, 6 и 7 января Фото: КПІ

Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать работодателям перенести рабочий день 6 января на 11 января.

Решение приняли на заседании правительства 23 октября. Из-за переноса рабочего дня с понедельника, 6 января 2020-го на субботу, украинцы получат 4 выходных подряд: 4, 5, 6 и 7 января, пишет "Правительственный портал".

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Предыдущее правительство назначило украинцам 4 выходных перед Новым годом: рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесен на субботу, 21 декабря, со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Таким образом, на Новый год украинцам предлагают отдыхать 4 дня: с воскресенья 29 декабря 2019-го до среды 1 января 2020-го.

Украинцы 2019-го получат 11 дополнительных выходных в связи с религиозными и государственными праздниками. График был утвержден законом Украины "О труде". В январе мы получим дополнительные выходные 1 и 7 числа - будем праздновать Новый год и Рождество. Следующий дополнительный выходной будет 8 марта. Оно выпадает на пятницу, а это значит, украинцев ждут затяжные выходные.