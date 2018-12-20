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пятница, 21 декабря 2018 05:28

Как правильно выбирать подарок на Новый Год

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Как правильно выбирать подарок на Новый Год
Лучший подарок - от души

Хорошими подарками на Новый Год будут книги, подарочные сертификаты, сладости, гаджеты, абонемент на обучение и украшения.
Лучший подарок - тот, который сделал ты сам. Поэтому, если есть свободное время, можно придумать оригинальные елочные украшения. Он постоянно напоминать о вашей заботе и создавать уют в доме.
Если подарок женщине, то меткой идеей будут украшения. Можно выбрать из ткани, дерева, бисера и драгоценные камни.
Нужно быть осторожным, не все драгоценности подходят конкретному человеку.
Книга - самый полезный подарок. Всегда приятно провести уютный вечер за чтением любимых произведений.
Такой подарок понравится всем, советует 1plus1.ua.

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Подарочный сертификат - универсальная вещь, которая подойдет каждому. С таким подарком вы точно не будете волноваться, удалось угодить с новогодним сюрпризом.
Приятным новогодним подарком для каждого сладкоежки будут сладости. Оригинальные наборы можно в любом интернет-магазине или в кондитерских.
Никогда не поздно учиться. Замечательным подарком на праздники может стать абонемент на образовательные курсы, танцы, духовные практики или творческие мастер-классы. Такой презент не только поможет раскрыть человеку его скрытые таланты, но и расширит круг общения, разнообразит досуг.

На новогодние праздники украинцы готовы потратить 8957 грн, или $ 321. Эти деньги пойдут на подарки, новогодний стол и праздничный образ.
Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили $ 527, или 14 700 грн. Чуть меньше - $ 511 запланировали потратить в Ирландии, $ пятисотый Великобритании, свидетельствует исследование Picodi.
Менее $ 100 на новогодние праздники потратят в Турции. На подарки и продукты турки отложили $ 40 и $ 30 соответственно. Россияне запланировали потратить на новогодний стол, одежду и подарки $ 220.

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