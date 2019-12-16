Как правильно праздновать Новый год: столичные активисты покажут на эко-выставке

Украинцев призывают отказываться от пластиковых пакетов уже сегодня. Фото: пресс-служба

Арт-группа Plastikwood вместе с рестораном Urban Space 500 предлагают отпраздновать Новый год без пакетного груза. Тем более скоро пластиковые пакеты станут вне закона.

"Outlowed Plastic - это выставка, имеет целью привлечь внимание киевлян к необходимости заботиться о своем окружении, сортируя мусор, чтобы оно не попадало на полигоны, а также проинформировать о предстоящих законодательных изменениях, которые коснутся каждого из нас. Ведь уже с 1 января 2022 начнется новая жизнь - жизнь без пакетов", - сообщают участники Plastikwood.

Выставка торжественно будет открыта в новогоднюю ночь на вечеринке White Tie New Year в Urban Space 500.

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"Мы любим город и стремимся сделать его лучше по мере наших возможностей. Именно поэтому такая проблема, как сортировка отходов, для нас важна. Идея создания выставки возникла благодаря командной работе, и мы хотим передать сообщение Plastikwood городу, превратив наше пространство на целую инсталляцию и сделав из этого праздник. Так как снега не предвидится, мы выбрали тему white и решили сказочно открыть выставку в новогоднюю ночь", - рассказывают в ресторане.

В новогоднюю ночь выставку дополнит световая инсталляция, а музыкальную атмосферу придаст творческое объединение DJBuro - диджеи международного класса Vlad Fisun, Masha Efy и Sivash. Специальным гостем ночи станет группа JUNKET.

Выставка "Outlowed Plastic" будет открыта до 14 января, а событие и инсталляция состоятся в новогоднюю ночь.

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