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суббота, 13 октября 2018 10:15

"Шоб не наврочили - шпільку нусети і трусе навевурот" - подборка заговоров волынского наречия

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&quot;Шоб не наврочили - шпільку нусети і трусе навевурот&quot; - подборка заговоров волынского наречия
На Волыни старожилы рекомендуют от порчи приговаривать: "Очі в стовп, а не на мене". Фото: Ask Me Zone

Когда человеку неожиданно становится плохо, то в народе говорят - сглазили, или же - сурочили. Раньше использовали целую систему заговоров от злых глаз и помыслов.

Предлагаем заговоры на волынском наречии.

"Летів ворон с чужих сторон

Сів на вуротюх в червоних чуботюх.

Хто вас пріслав, шоб і пруйшли", - говорили в Цире в Любешовском районе, пишут "Хроніки Любарта".

"Шоб не наврочили - шпільку нусети і трусе навевурот", - верили в селе Глуша того же района.

В Киверцах говорили: "Якшо дитину наврочат, то шоби мати сорочки, шо стало такво, и її побризгати и обтерла".

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В Бранах на Гороховщине старожилы рекомендуют приговаривать: "Очі в стовп, а не на мене".

В том же селе советуют во время разговора с недоброжелателем держать в кармане фигу. Тогда никакой сглаз не придерется.

В сети опубликовали словарь говора в селе на Виннитчине. Он может стать справочником для тех, кто приехал сюда впервые и кому трудно понять, что значат некоторые выражения.

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