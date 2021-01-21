Нацсовет объявил предупреждение телеканалу за брань в эфире

Представители ZIK объяснили Нацсовету, что не могли заглушить мат через его избыточное количество Фото: pexels.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу ZIK за ненормативную лексику, прозвучавшую в эфире 12 декабря 2019 во время брифинга МВД по делу об убийстве Павла Шеремета.

Представители Министерства внутренних дел демонстрировали аудиозаписи телефонных разговоров с бранью и обсценной лексикой.

Министр Арсен Аваков предупредил присутствующих на брифинге журналистов о ненормативной лексики. По мнению Нацсовета, это означало для вещателей предостережение о наличии ругательства. Однако канал ZIK, по данным регулятора, не заглушил ее ни в прямой трансляции, ни в 2 повторах, когда имел возможность осуществить редакционный контроль, пишет Детектор медиа.

Проверку назначили 16 января 2020-го. Но ее результаты рассмотрели только через год. Представители ZIK объяснили Нацсовету, что не могли заглушить мат через его избыточное количество, сказала председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк.

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Члены Нацсовета признали нарушения каналом ZIK 2 норм закона "О телевидении и радиовещании" по защите детей от вредного контента. Каналу объявили предупреждение и обязали его в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с законодательством. После этого Нацсовет может снова назначить внеплановую проверку канала и применить санкции.

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