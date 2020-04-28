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вторник, 28 апреля 2020 13:00

Галунок, блават и рыскаль - каким до нас дошел проскуривской говор

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Галунок, блават и рыскаль - каким до нас дошел проскуривской говор
Проскуровск в начале ХХ в. Подольская железная дорога на Хмельнитчине. Фото: khm.gov.uа

Проскуривский говор по сей день в употреблении в пригородах Хмельницкого. Встречается в семьях, где живут вместе несколько поколений.

Современные хмельнитчане неоднократно слышали такие слова если не в быту, то на улицах - сообщает Музей истории города Хмельницкого.

Диалектные слова своим происхождением происходят из древности и обязаны иногда иноязычному происхождению или упрощению, присущему народным говорам.

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Музей истории города Хмельницкого приводит такие примеры проскуривского говора, который до сих пор в употреблении:

"На Великдень принесли мє який красний ГАЛУНО́К" - мне принесли какую хорошую писанку.

"ПА́ТКУ ж мій ПА́ТКУ!.." – Боже ж мой, Боже!..

"А НИ́НЬКИ ж НЕ́НЮ ПАТКУВА́ЛИ, що дощу НІ́Ц немає" – сейчас мама жаловалась на судьбу, что дождя совсем нет.

"А у тебе ж досі неприбрана ПОСТЕ́ЛЯ" - кровать, постель

"Бач, сусіди ХО́ДЯТ вже по ВОГІ́РКИ" - глагол множ. числа в настоящем времени употребляются без смягчения суффикса в конце слова: ходят, бежат А к словам, которые в литературном языке начинаются на "О", в проскуровском говоре в начале добавляется "В": овес - вовес, огурцы - вогиркы. Это касается и имен: Оля - Воля, Онуфрий - Вонуфрий.

"То П̕Є́Ц на ДРО́ВАХ, а то ГРУ́БА з двома ФАЄ́РКАМИ, а на них БАНЯ́К з БАРАБОЛЯ́НИКАМИ. А онде ВУ́ГЛЯ для ГРУ́БИ" - это печь, а это плита с двумя конфорками, а на них котел. Вот уголь для плиты.

"Я тобі БЕ́З ПРИНЕ́СУ, а ти мені – БАЗНИ́К та БЛАВА́Т, та й вінків наплетемо з БИ́НДАМИ" - я тебе сирени принесу (в диалектном варианте в глаголах единственного ч. в будущем времени - корневое ударение), а ты мне - бузину и васильки, и венков наплетем с лентами.

"ВОДА́РКУ така ПА́СІЯ бере з того карантину, та ПАСІЮВА́ТИ їй не слід, до БО́ЛЬНИЦІ ж не хоче" - Одарка нервная из-за того карантина, и нервничать/сердиться ей не следует, так в больницу же не хочет.

"От взую красні КАМА́ШІ, та піду ГУЛЯ́ТИ в них. То вам не ЧЕРПА́ТИ якісь" - от надену хорошие ботинки и пойду танцевать в них - это вам не галоши какие-то.

"Ось тобі ЦЕ́БРО – ПІ́ДЕШ по воду" - вот тебе ведро - пойдешь за водой.

"Ач який ГАЛАТИ́Н! Та ще й ВОПІЮ́С!" - видишь какой крикун, да еще и пьяница!

"У мене є ҐА́БЛІ (ҐРА́ЛІ), у тебе РИСКА́ЛЬ" - у меня есть вилы, у тебя лопата.

"В ліс по ГУ́БИ" - в лес по грибы.

"О́НДЕ ГИ́ЦЕЛЬ ШВЕ́НДЯЄ" - вот собаколов ходит.

"ЇВА́Н у новій КАМІЗЕ́ЛЬЦІ та в ГУ́НІ ЛЕ́ЙБИТЬСЯ" - Иван в новом жилете и шерстяном пальто кичится/ гордится.

"На ЗДИ́БАНЦІ частували ЛЕМІШКОЮ з ГИ́ЖКАМИ та ДРАГЛЯ́МИ, та КЕ́ЛІШОК щораз наливали" - на встрече угощали мамалыгой (кукурузной кашей) с заливным и бокал каждый раз наполняли.

"ЗАБЕ́РЕШ РА́ДНО БУРАКІ́В" - заберешь тряпку со свеклой.

Надписи в Софийском соборе в Киеве ХI-ХII вв. свидетельствуют о том, что украинская речь отличалась от других славянских. Было много особенностей, которые сохранились до сих пор.

Автор: Ольга Васькив
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