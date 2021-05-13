Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери

Виктория Бондарь шесть лет была на гемодиализе. В больницу ездила три раза в неделю. Фото: Facebook

В Днепре умерла 41-летняя Виктория Бондарь. Месяц назад женщине пересадили почку. Донором стала ее мать.

"Последние шесть лет Виктория была на гемодиализе. Трансплантацию ей сделали в областной клинической больнице имени Мечникова. Почка прижилась. Мы все радовались вместе с ней. Верили, что наконец она выздоровеет. Врачи прописали Виктории жесткую диету. Она ее придерживалась. Была веселая, бодрая . А потом съела то, чего нельзя было. Совсем чуть-чуть. Началось воспаление желудка, на которое сначала не обратили внимания. Это привело к необратимым последствиям. Ей удалили часть желудка. Однако воспаление перекинулось и на другие органы. Все они были поражены. Викторию пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее сердце не выдержало", - рассказала Gazeta.ua волонтер Екатерина Головачева.

Виктория Бондарь раньше работала продавцом мебели. Затем открыла точку по продаже одежды. Последние годы занималась домашним хозяйством. С мужем воспитывала свою дочь от первого брака и его сына от предыдущих отношений.

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"Виктория всю жизнь излучала позитив и радовалась жизни. Имела богатырскую силу: на руки могла поднять не только меня, но и здоровых мужчин. Только близкие знали, насколько она больна. До пересадки почки три раза в неделю она ездила в больницу на гемодиализ. А в свободное от этой страшной процедуры время экстравагантно одевалась, делала прическу и макияж. Была веселой и жизнерадостной", - рассказала Екатерина Головачева.

В столичном Институте сердца не стало Сергея Ганзи из города Обухов Киевской области. Умер от коронавируса. Последние годы боролся с заболеванием легких. Два года ожидал трансплантации в индийском городе Ченнаи. Пять дней не дожил до 38-летия.



