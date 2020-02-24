Ткаченко заговорил об изменениях к языковому закону

Член партии "Слуга народа" Александр Ткаченко раскритиковал языковой закон Фото: 112.ua

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нардепы на базе комитета начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу.

По его мнению, принятие языкового закона заложило риски для общества и новых депутатов. Хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Это непростой вопрос. Мы будем привлекать специалистов, ученых и экспертов к этой дискуссии. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о медиа практически не касались языка ", - сказал Ткаченко.

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Проблемой языкового закона он называет штрафы за использование языка в сфере услуг.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Обеспечивает приоритетность украинского языка в более чем 30 сферах общественной жизни: в частности в управлении, СМИ, сфере образования, науки, культуры, рекламы и услуг. В то же время не регулирует личного общения.