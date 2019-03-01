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пятница, 01 марта 2019 16:04

Языковой закон предусматривает услуги на украинском

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Языковой закон предусматривает услуги на украинском
Тарас Шамайда рассказал об условиях закона. Фото: Еспресо.TV

Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" защищает право получить любую информацию и услуги на государственном языке.

"Если человек хочет получить услугу на украинском языке, это должно гарантированно предоставлено. Если я захожу в ресторан или кафе, там должно быть меню на украинском языке, меня должны обслуживать на украинском языке. Это же касается и железной дороги, и органов власти. Об этом закон", - заявил сокоординатор движения "Пространство Свободы" Тарас Шамайда в эфире Еспресо.TV.

Эти нормы не сразу почнут действовать. Для приспособления потребуются переходные периоды.

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"Чтобы полностью перевести прессу на украинский язык нужно 2,5 года. Но речь идет о том, что впервые в истории будут защищены права на украинский язык в Украине", - добавил Шамайда.

Верховная Рада начала рассмотрение проекта языкового закона. Это произошло в конце рабочего дня. Поэтому выступить успел только один депутат. После него заседание закрыли.

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