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пятница, 06 декабря 2019 06:45

Выбрали уполномоченную по защите государственного языка

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39-летнюю Татьяну Монахову из Николаева назначили уполномоченной по защите государственного языка. Она заведовала кафедрой журналистики Черноморского национального университета им. Петра Могилы.

В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Василия Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году в Одесском национальном университете им. Ильи Мечникова защитила докторскую диссертацию "Современные стратегии текстообразования в украинском языке".

- Хорошо, что у нас наконец есть уполномоченный, - говорит 47-летний Тарас Шамайда, координатор движения "Пространство свободы". - Но представители общественных организаций и академического сообщества требовали назначить Тараса Кременя. Он участвовал в написании закона о языке, отстаивал его. Эту кандидатуру поддерживали поэт Иван Малкович, директор Института украинского языка Павел Гриценко и другие авторы языкового закона. Знали, что Кремень справится с организацией работы нового органа. Монахова не участвовала в разработке языкового законодательства или отстаивании позиций языка. Потому это назначение кажется странным. Не понимаю мотивы, которыми руководствовалось правительство. Если Монахова будет выполнять закон и организует работу, будем ее поддерживать и действовать вместе.

Уполномоченный будет заниматься жалобами на нарушения языкового законодательства.

- Чиновник должен выполнять две функции - объясняет Тарас Шамайда. - Первая - защита государственного языка от внешних угроз. Вторая - помощь в соблюдении прав граждан на получение информации и услуг на украинском. Благодаря уполномоченному языковой закон будет не только декларацией. Должен разбираться и реагировать на нарушения, привлекать другие органы власти. Через 2,5 года получит право выписывать штрафы.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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Дата
06
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