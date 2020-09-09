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четверг, 10 сентября 2020 00:16

В Одессе отменили статус регионального языка для русского

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- Мне начали писать люди из Одессы и благодарить. Есть, которые и возмущаются моими действиями. Вторые - жертвы пропаганды. Думают, какие-то нормативно-правовые акты обяжут говорить на другом языке в быту. Поэтому боятся. Надо разъяснять, — говорит 38-летний Святослав Литинский, общественный активист из Львова.

Он через суд добился отмены регионального языка в Одессе. Статус предоставили русскому в 2012-м, когда вступил в силу языковой закон Кивалова-Колесниченко. Это позволяло пользоваться им в органах власти, государственных и коммунальных учебных заведениях, а также других сферах общественной жизни.

— В 2014-м стало видно, что большинство громад, где украинский родным назвали меньше половины, были аннексированы или оккупированы, — говорит Святослав. - Если государство не будет заниматься своими языковыми делами — будет терять территории. Все унитарные государства, в которых несколько языков, имеют территориальные или политические проблемы. Если не преодолеем двуязычие, получим у себя постоянные проблемы.

В 2018 году Конституционный суд признал неконституционным закон Кивалова-Колесниченко. Поскольку его отменили, то все подзаконные акты утрачивают силу.

- Но региональные языки не стали отменять. Прокуратура Донецкой области отменила решение 2012-го сразу, — говорит Литинский. - От остальных приходится добиваться. В августе 2018 года я обратился в прокуратуру Одессы, Херсона, Днипра и Харькова. В Одессе ответили, что "исковая давность отмены постановления уже прошла". Я доказал, что это не так. Тогда ответили, что "не видят оснований для отмены". Подал на прокуратуру Одессы в суд и выиграл. Тогда начали сопротивляться в городском совете. Будто этот вопрос не относится к полномочиям суда. Но закон на моей стороне.

Сейчас Святослав Литинский судится с харьковской прокуратурой. Она проиграла первую инстанцию, но подала апелляцию.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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