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четверг, 06 февраля 2020 00:55

Штрафуют заведения с вывесками на русском языке

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— Если рекламная вывеска в заведении до сих пор остается на русском языке, прежде всего следует обратиться к администратору или руководителю магазина. Сообщить ему о начале действия языкового закона с 16 января. Тогда вступила в силу статья, что вся реклама и оформление заведений должны быть на украинском, — говорит 37-летний Ярослав Попович из Львова.

Если руководство заведения не реагирует на замечания, нужно делать запись в книгу жалоб. Указать, что реклама на русском - незаконная, поэтому ее должны немедленно снять. Жалобу должны рассмотреть в течение 30 дней и отписать заявителю.

— Когда и это не помогает, необходимо сообщить о нарушении Госпродпотребслужбе, — советует. — Ее управления есть во всех областных центрах, но писать следует в Киев. Там скорее возьмут разрешение в Министерстве экономического развития на проверку заведения. После этого представители территориальных органов посетят нарушителей и дадут штраф, до 10 не облагаемых налогом минимумов граждан-170 гривен.

Недавно после моей жалобы на кафе в Белой Церкви Госпродспотребслужба проверила заведение и оштрафовала за вывески, таблички и меню на русском. Этого обычно достаточно, чтобы изменили на украинский. Потому что если штрафуют повторно, сумма увеличивается. А с июля 2022-го нарушители будут платить до 300 не облагаемых налогом минимумов. Тогда русскоязычной рекламы станет значительно меньше.

В июне начнет полноценно работать Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова. Жалобы на рекламу и вывески на иностранном языке можно будет писать ей.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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