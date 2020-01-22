— В моей семье постоянно говорили на русском, на украинском только пели. Хотя дед переехал на Донбасс из Хмельницкой области и украинский был его родным. В школе попытки учительницы привить любовь к государственному языку вызвали противоположный эффект. До 2004-го я был украинцем только по паспорту. Во время оранжевой революции увидел, что украинцам присущи воля и стремление к самостоятельности. Понял, что это мое. Стал интересоваться культурой и историей, погружаться в украинскую среду, — вспоминает 42-летний программист Олесь Штефчук из Харькова.

Он вырос в городе Брянка на Луганщине. В 1994-м приехал в Харьков учиться в университете радиоэлектроники. После учебы остался работать. Три года тому назад перешел на украинский язык. Тогда в сети увидел призыв к участию в акции "Мовомарафон" — в течение 25 дней надо было разговаривать исключительно на украинском. После этого продолжил пользоваться им.

— К тому же мне очень нравился украинский, но я ленился переходить. Оказалось, что это не так уж и сложно. Только в первый день запинался — на употреблении технических терминов. Большинство коллег и продавцов в магазинах будто давно ждали от меня украинского. Говорили "будь ласка" даже там, где я не надеялся.

Самым большим неудобством было то, что я не могу ругаться на украинском, говорить что-то плохое. Дома стало меньше споров. Не хотелось смотреть в словарь, чтобы сказать что-то неприятное близкому человеку. Оставлял свой украинский теплым, без ненависти. Язык меняет изнутри, делает тебя мягче и добрее, питает.

По работе Олесь Штефчук общается с предпринимателями и чиновниками. Заметил, что работники государственных органов реже переходят на украинский. Как-то в центре предоставления админуслуг одна консультант напрямую попросила перейти на русский. В другой раз представитель коммунального предприятия забросил: "Я понимаю, что Вы щирый украинец. Но можете сказать, что вам надо, понятнее?" На это ответил, что оперирую терминологией с их официального сайта, чем удивил собеседника.

— Но бывают и наоборот, приятные случаи, — говорит Олесь. — Одна администраторша "прозрачного офиса" перешла на украинский мгновенно и общалась так, что люди к нам подходили послушать. Было видно, что делала это с удовольствием. Будто ждала такой возможности.

Больше всего переход на украинский поддерживала жена Мария, 37 лет. Она в 2012-м переехала из Москвы и начала учить язык. С сыном Марком все делают на украинском, выбирают соответствующие книги и музыку.

— Жена уже говорит целыми фразами, что меня очень радует, — рассказывает Олесь. - Совершенствую украинский через мобильное приложение "Р.І.Д.". Ежедневно на телефон получаю три малоупотребляемые слова. Запоминаю их и использую. Помогает, что пользуюсь исключительно украиноязычными каналами информации.

Считает, что для успешного изучения языка нужно иметь стойкие убеждения. Трудно тем, кто хоть немного сомневается.

— На этой земле всегда говорили на украинском, но людей русифицировали, — убежден мужчина. — Когда твоя позиция шаткая, ты перешел на украинский из-за моды или сопротивления, рано или поздно можешь ее изменить. Я читал историю украинского Донбасса и находил древние переписи населения. Много общался с людьми, которые подтверждали целесообразность перехода. Поэтому у меня не было сомнений.

Говорить на украинском — заботиться о безопасности будущих поколений. Язык — это инструмент мгновенного узнавания. Помогает особенно в приграничных регионах. Мы это видели во время событий 2013-2014 года. Сейчас это доказывает деятельность "фабрики ботов" — пользователей сети, которые пытаются навязывать свои ценности, но общаются через переводчик. Их видно сразу. Российское информационное поле перенасыщено ненавистью и ложью. Поэтому хочу, чтобы мой сын жил в украиноязычном пространстве. Тогда сможет легко идентифицировать чужаков.