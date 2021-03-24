Мендель провела телепередачу на русском

Первый эпизод русскоязычного проекта "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" вышел в эфир 21 марта на государственном телеканале "Дом", который работает для Донбасса и Крыма.

"Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины. Она будет комментировать актуальные события, делиться выводами о том, что происходит, - отметили в анонсе.

- Беспокоит эта русскоязычная тенденция. Не сама же Мендель решила говорить не на государственном. Прослеживается четкая политика президента и большинства партии "Слуга народа", - говорит эксперт по вопросам языковой политики 65-летний Тарас МАРУСИК.

Он заметил, что на канале "Дом" на русском уже выступали заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и другие высокопоставленные лица.

- Юрий Костюк заявил, что есть часть аудитории, к которой на украинском языке уже не достучаться. В контексте противодействия дезинформации нельзя упускать такой инструмент в информационной войне с Кремлем, как русский язык, - добавляет Марусик. - Но те территории оккупировала Россия потому, что там было мало украинского языка. Теперь еще меньше. Продолжать трансляции на русском - это серьезная ошибка.

Зеленский говорил, что для него "люди важнее территории". Трудно с этим согласиться, потому что важно и то и другое. Но возникает вопрос, какие люди? Граждане, которые не хотят интегрироваться в Украине, имеют полное право покинуть ее. Другие могут вернуться в соответствии с законами Украины. Русскоязычный канал не соответствует 10-й статье Конституции, в которой указано, что государственный язык должен бытовать на всей территории Украины во всех сферах жизни.

Защитники языка осудили проект. Считают недопустимым, что пресс-секретарь президента Украины публично пользуется русским. Телеканал на своем сайте сообщил, что Юлия Мендель - не постоянная ведущая. Ее пригласили только на первый выпуск. В дальнейшем передачу будут проводить другие представители власти.