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четверг, 10 сентября 2020 00:41

"И сейчас есть люди, которые связывают с русским свои надежды на богатство"

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- 30 лет для того, чтобы избавиться от последствий советской языковой политики — мало. Но уже начали развеивать миф об украинском как языке сельском или официозном, на котором говорят на концерте, посвященном колхозной жатве. Это благодаря дубляжу фильмов, книжкам и отдельным людям, — говорит 33-летняя Евгения Кузнецова, работающая в Киевской школе экономики.

На своем сайте пишете о работе над сборником эссе о языковой политике СССР. Почему заинтересовала эта тема?

- Потому что она недораскрыта. Много написано о притеснениях языков советских республик, но общей картины по империи нет. У нас часто о языковой политике СССР говорят исключительно в контексте истребления или запретов украинского, но ведь та сверхдержава работала тоньше.

Какие принципы использовали?

- Действия власти в этой сфере в разные времена были разные. Они по-разному отражались на каждом языке. Меня поразило, что репрессировать могли за такую вещь, как спряжение глаголов. Еще не перестаю удивляться многолетнему поклонению идеологическим псевдоученым. Даже русский страдал от имперской языковой политики - например, советская власть истребила немало диалектов русского.

Украинский пытались стандартизировать внутри самого языка и максимально приблизить к русскому. Любые отклонения от нормы трактовались либо как стремление к "буржуазному" чешскому или польскому, либо просто как неграмотность.

Со временем уже выхолощенный украинский должен был стать декорацией для отчетных концертов и ассоциироваться с отсталостью и низкой культурой. Что ж, частично это удалось. Разгребаем теперь.

Какие уроки по истории развития нашего языка следует учитывать сейчас?

- Не стоит делать из языка памятник, навязывать его единственно правильный вариант. Надо уважать региональные нормы. Не тыкать пальцами, что кто-то говорит неправильно. Тогда язык будет дышать и жить.

Не понимаю, о какой языковой диктатуре говорят политики страны, которая после многих лет языковых травм просто хочет вернуть язык своей семьи. Это интенсивная терапия.

Сейчас больше зависит утверждение украинского от власти или граждан?

— Я считаю действенными языковые квоты, поддержку украинских кинопроизводителей и издательств, создание неблагоприятных условий для русских. Стоит избавиться и от русскоязычного образования. Оно сейчас не имеет смысла и не несет научной ценности. Это те рычаги, которые в руках власти.

От человека зависит вроде бы меньше, но на самом деле гораздо больше. Уважение к языку страны, в которой живешь. Вроде бы элементарная вещь, но официанты, уточняя заказ, переводят на русский. Гостиничные рецепции в часе езды от Холодного Яра на Черкасщине принципиально не говорят на украинском. В компании друзей все легко перескакивают на русский. На украинский русскоязычные не переходят практически никогда. Даже если его прекрасно знают. Это элементарное уважение, настроенный датчик чувствительности.

Особенно меня печалит ситуация с ровесниками, родившимися на рубеже империи — в конце 1980-х. Я сама из Кривого Рога, где родилась моя бабушка. Она рассказывала, что на нашей улице все дружили семьями. И все были украиноязычные. Их дети - послевоенное поколение, пусть и ходили в русские школы, на улице играли на украинском. Моя мама с друзьями своего детства с той улицы говорит на украинском. А вот их дети — мои ровесники, в быту русскоязычные.

Мне недавно сказали: "Русский для украинцев — это надежда на богатство". Так оно долгое время действительно было, когда карьерные возможности зависели от знания этого языка. Оказывается, и сейчас есть люди, которые с русским связывают свои надежды на богатство. Просто им не на что больше положиться.

Поэтому должно быть государство с одной стороны, а индивидуальные усилия — с другой. Это нам показывает опыт дерусификации других постсоветских стран. Имеем страны Балтии с жесткой языковой политикой и пример Беларуси с мягким двуязычием, которое на практике всегда оказывается моноязычием и в пользу русского.

Чего не хватает для пробуждения сознания украинцев?

— Верю, в определенный момент придет осознание, что за плечами наших людей десятки украиноязычных поколений. И они захотят вернуть утраченное.

Хороший момент для этого - рождение ребенка. Сын или дочь еще не знает родителей советскими и русскоязычными. Папа и мама имеют шанс подарить ребенку не только родительскую любовь. Заговорив с ним на родном языке, они могут подарить ему целую страну.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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