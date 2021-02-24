Депутатов будут штрафовать за русский

Депутаты Николаевского городского совета от пророссийской "Оппозиционные платформы - За жизнь" 49-летний Владислав Чайка и 62-летний Александр Медведев во время заседания 2 февраля отказались выступать на украинском языке. Мэр 39-летний Александр СЕНКЕВИЧ переводил их с русского.

8 февраля на заседании на украинском отказался говорить депутат горсовета от той же политсилы 39 летний Максим Невинчаный. После замечания посоветовал обратиться в полицию.

- Это нарушение Конституции. Единственный государственный язык - украинский. Это указано в статье 10-й, - говорит Уполномоченный по защите государственного языка 42-летний Тарас Кремень. - владеть и пользоваться государственным языком обязаны все депутаты местных советов и должностные лица органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей.

За соблюдение языкового законодательства на заседаниях советов отвечает председательствующий.

- Он должен напомнить о законе. Отметить, что может забрать право выступления. А дальше - по ситуации, - говорит Кремень.

Решение мэра переводить депутатов - правильное, говорит соавтор закона о языке 39-летний Святослав Литинский:

- Закон предусматривает штрафы за такие нарушения с 2022 года. Такое поведение имеет моральные последствия. Указывает, что человеку плевать на Конституцию. Это сказывается на деловой репутации.

Можно вызвать полицию, которая должна наблюдать за публичным соблюдением закона.

- Составили бы акт и рапорт с объяснениями о нарушении закона. Но на этом все закончилось бы, - добавляет Литинский.

В Ладыжинском городском совете в Винницкой области депутаты приняли регламент, позволяющий пользоваться русским во время заседаний. Его выдвинул на рассмотрение председатель 68-летний Валерий Коломейцев.

- Украинским председатель горсовета практически не владеет. Не хочет учить. Может что-то сказать на суржике в начале сессии, - рассказывает депутат Ладыжинского совета 42-летний Андрей Скакодуб. - Потом ведет заседание на русском. Возглавляет совет почти 20 лет, как Ладыжин получил статус города областного значения. На работу не приходит. Живет под Киевом, приезжает только на сессии.

Во время последнего утверждения регламента в ноябре 2020-го его поддержали 22 депутата, против было двое.

- Молча проголосовали все, кроме меня и еще одного депутата, - продолжает Скакодуб. - На последней сессии представитель энергетической компании ДТЭК просил разрешения выступать на русском. Председатель похвастался регламентом и позволил.

Андрей Скакодуб обратился в офис языкового омбудсмена.