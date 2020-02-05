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четверг, 06 февраля 2020 00:20

"Боятся начать разговор, но с удовольствием поддерживают его"

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- Украинский язык раньше слышала в основном в песнях "Океана Эльзы", "ВВ", "Хардкис". Бывало, в голове засядет какая-нибудь песня и крутится в течение дня. Не все понимала и хотелось узнать точное содержание. Еще меня интересовала разница между "і", " ї " и "и". В чем особенность буквы "є", - рассказывает 25-летняя журналистка Надежда Анисович, которая родилась и живет в Минске.

Там посещает курсы украинского языка. Их третий год подряд организует Посольство Украины в Беларуси, совместно с Обществом белорусского языка имени Франциска Скорины.

— О курсах я слышала давно, но никак не могла на них выйти, — говорит. — В марте прошлого года посетила Фестиваль языков. Участники рассказывали о своем родном языке или о том, который хорошо выучили. Там я познакомилась с преподавательницей украинского, которая привела меня на курсы. Через месяц учебный год закончился и при посольстве устроили выпускной вечер. Нас приветствовал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Слушатели курсов подготовили программу — исполняли традиционные украинские танцы, пели народные песни и читали стихи.

Занятия проводят раз в неделю, они бесплатные.

— Работают две преподавательницы. Обе вышли замуж за белорусов, поэтому живут в Минске, - говорит Надежда Анисович. - Ирина из Львова ведет разговорный клуб. Его посетители читают и обсуждают книги на украинском. Оксана из Бережан на Тернопольщине ведет группу для начинающих.

Есть такие, кто прошел начальные курсы и занимается дальше. Изучают грамматику, читают, переводят и пишут диктанты.

— Чаще всего к нам ходят те, кто имеют родственников в Украине или ведут какие-то дела с украинцами. Есть любители языков. Знают польский и стремятся выучить еще один язык страны-соседки.

Действуют курсы для детей. На них водят сыновей и дочерей те, кто приехал работать в Беларусь. Чтобы они не забывали язык.

— Нравятся слова, которые звучат не так, как у нас. Например, "літак". По-белорусски это будет "самалет", как и на русском. На украинском — понятно, но совсем иначе, — рассказывает она. — Самое сложное для меня — это произношение. В нем слышен белорусский. Звук "о" по привычке читаю как "а". Но на слух украинский уже воспринимаю хорошо и читаю тоже. Пока что у меня уровень А2 — это второй из шести этапов изучения языка. После двухлетнего курса планирую владеть украинским настолько хорошо, насколько это возможно.

Курсы украинского языка существуют не только в столице, но и в других белорусских городах.

— Очень люблю Туров. Городок расположен в Гомельской области на Полесье, в 80 км от границы с Украиной. Там люди до сих пор разговаривают на полесском диалекте. В нем много белорусских и украинских слов смешиваются и живут своей жизнью. Изучение русского помогает мне лучше понимать этот диалект. В Украину я ездила отдыхать с двух лет. Чаще всего — в Евпаторию, Ялту, Алушту, Затоку, Одессу, Белгород-Днестровский, Киев и Львов. Прошлым летом ездила в Луцк на школу украинского языка. Хотелось бы еще увидеть Ужгород с его сакурами и Карпаты. Планирую весной.

С родственниками женщина общается на русском. К изучению украинского они отнеслись положительно. Понимают, что это дополнительное развитие. Статьи пишет на белорусском, лишь иногда выполняет заказы на русском. С коллегами общается на обоих языках.

— О том, что белорусского языка в нашей стране мало, говорят те, кто сам не употребляет, — говорит Надежда Анисович. - Это из-за привязанности к интернету. Там якобы легче найти нужную информацию на русском. Но это не так. Я проверяла. Так же с людьми. Как узнать, разговаривает ли человек на белорусском, если с ним не поговорить? От большинства знакомых слышу, что им очень нравится наш язык, но не хватает практики. Поэтому боятся начать разговор, но с удовольствием поддерживают его. Хотелось бы больше инициативы от государственных органов и учреждений в распространении белорусского языка. Этого не хватает. Даже в школах большинство предметов у нас преподают на русском. Полностью белорусскоязычных заведений немного.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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