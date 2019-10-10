Женщины могут сделать карьеру на государственной службе

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 189
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1125
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2430
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3186
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2394
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6525
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 126
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 06:46

Женщины могут сделать карьеру на государственной службе

  Комментировать
 

- Зарплата женщин и мужчин на одинаковых должностях в среднем отличается на 17-27 процентов. На собеседованиях женщины часто соглашаются на ту сумму, которую предлагает работодатель. Мужчины пытаются сразу оговорить большую зарплату, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

- Если брать рабочие специальности, то украинкам достаточно 10 тысяч гривен. Мужчины хотят получать не меньше 13 тысяч. Женщинам-руководителям платят 30 тысяч гривен, мужчинам - 36. Такая же ситуация в Европе. Там зарплаты отличаются на 17-20 процентов. Также за рубежом товары для женщин, начиная от кукол до автостраховки, стоят дороже.

В Украине в основном руководителями предприятий и фирм работают мужчины. Только каждое пятое резюме женщины претендует на руководящую должность. За свою работу мужчины хотят получать более высокую зарплату. Они более настойчивы и амбициозны. Постоянно стремятся к карьерному росту. Поэтому по специальностям начального уровня в основном работают женщины. Когда приближаются к карьерному трамплину, их обгоняют мужчины. Чтобы занять высокую должность или перейти на лучшую работу, последним достаточно 1,5-2 года. Украинкам для этого понадобится больше времени. Например, многие работают главными бухгалтерами. Однако женщин редко назначают финансовыми директорами. Предпочтение отдается мужчинам. Хотя от главного бухгалтера до финансового директора - один шаг.

Украинки могут сделать карьеру в сферах, которые менее интересные мужчинам. Это или чисто женская сфера - например салоны красоты. Или малооплачиваемая работа - государственная служба, розничная торговля. Понятно, что мужчина не спешит быть продавцом-консультантом в магазине женских товаров. Не все клиентки захотят советоваться с ним. В то же время женщин не часто увидишь охранниками, водителями грузового транспорта, автослесарями, сантехниками или монтажниками. Исследование показало, что наиболее денежные руководящие должности для украинок - директор по маркетингу, директор юридического департамента, директор по персоналу. Есть вакансии в ІТ-сфере, но они менее оплачиваемые: тестировщик, бизнес-аналитик.

Больше всего недоплачивают женщинам старше 50 лет. Они получают на 27 процентов меньше, чем мужчины того же возраста. 20-летние имеют на 4 процента меньше, чем ровесники-мужчины.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщины могут сделать карьеру на государственной службе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 41446
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 26892
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 20376
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 20277
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту Просмотров: 14265
Деньги
Семь процентов украинцев смогут жить на государственную пенсию
Семь процентов украинцев смогут жить на государственную пенсию Просмотров: 54
Репертуар был прописан в контракте
Репертуар был прописан в контракте Просмотров: 9
"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды"
"На продукты уходит две зарплаты. Третья - на школьные и садковые нужды" Просмотров: 666
Фермеры выжидают выгодную цену
Фермеры выжидают выгодную цену Просмотров: 594
Доллар должен стоить 27,5 гривны
Доллар должен стоить 27,5 гривны Просмотров: 441
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2926
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua