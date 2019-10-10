Женщины могут сделать карьеру на государственной службе

- Зарплата женщин и мужчин на одинаковых должностях в среднем отличается на 17-27 процентов. На собеседованиях женщины часто соглашаются на ту сумму, которую предлагает работодатель. Мужчины пытаются сразу оговорить большую зарплату, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

- Если брать рабочие специальности, то украинкам достаточно 10 тысяч гривен. Мужчины хотят получать не меньше 13 тысяч. Женщинам-руководителям платят 30 тысяч гривен, мужчинам - 36. Такая же ситуация в Европе. Там зарплаты отличаются на 17-20 процентов. Также за рубежом товары для женщин, начиная от кукол до автостраховки, стоят дороже.

В Украине в основном руководителями предприятий и фирм работают мужчины. Только каждое пятое резюме женщины претендует на руководящую должность. За свою работу мужчины хотят получать более высокую зарплату. Они более настойчивы и амбициозны. Постоянно стремятся к карьерному росту. Поэтому по специальностям начального уровня в основном работают женщины. Когда приближаются к карьерному трамплину, их обгоняют мужчины. Чтобы занять высокую должность или перейти на лучшую работу, последним достаточно 1,5-2 года. Украинкам для этого понадобится больше времени. Например, многие работают главными бухгалтерами. Однако женщин редко назначают финансовыми директорами. Предпочтение отдается мужчинам. Хотя от главного бухгалтера до финансового директора - один шаг.

Украинки могут сделать карьеру в сферах, которые менее интересные мужчинам. Это или чисто женская сфера - например салоны красоты. Или малооплачиваемая работа - государственная служба, розничная торговля. Понятно, что мужчина не спешит быть продавцом-консультантом в магазине женских товаров. Не все клиентки захотят советоваться с ним. В то же время женщин не часто увидишь охранниками, водителями грузового транспорта, автослесарями, сантехниками или монтажниками. Исследование показало, что наиболее денежные руководящие должности для украинок - директор по маркетингу, директор юридического департамента, директор по персоналу. Есть вакансии в ІТ-сфере, но они менее оплачиваемые: тестировщик, бизнес-аналитик.

Больше всего недоплачивают женщинам старше 50 лет. Они получают на 27 процентов меньше, чем мужчины того же возраста. 20-летние имеют на 4 процента меньше, чем ровесники-мужчины.